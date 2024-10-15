盤中速報 - FLOKI大漲12.27%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 00:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過12.27%，最新價格0美元，總成交量達0.61億美元，總市值14.42億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,593,123,512,345。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.10%
- 近 1 月：+9.14%
- 近 3 月：-9.73%
- 近 6 月：-9.02%
- 今年以來：+273.64%
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