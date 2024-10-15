盤中速報 - Memecoin大漲32.22%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 02:20
Memecoin(MEME)在過去 24 小時內漲幅超過32.22%，最新價格0.01美元，總成交量達0.51億美元，總市值3.91億美元，目前市值排名第 90 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：26,844,229,028。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.29%
- 近 1 月：+11.13%
- 近 3 月：-25.81%
- 近 6 月：-59.89%
- 今年以來：-59.96%
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