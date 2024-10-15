盤中速報 - Worldcoin大漲20.34%，報2.35美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 00:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過20.34%，最新價格2.35美元，總成交量達1.46億美元，總市值11.40億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：2.44美元，近 1 日最低價：1.94美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.15%
- 近 1 月：+39.71%
- 近 3 月：+13.56%
- 近 6 月：-58.95%
- 今年以來：-41.60%
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