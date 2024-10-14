鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.76億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,469.4美元，24小時漲跌幅+2.66%；以太幣(ETH)現報價格2,522.73美元，24小時漲跌幅+2.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.76億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.37億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.35億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅23%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅16.1%；Ethena(ENA)24小時跌幅15%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅27.8%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅18.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週漲幅17.9%。
近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅46.5%；Wing Token(WING)近一週跌幅27.4%；Ethena(ENA)近一週跌幅25.2%。
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