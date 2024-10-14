鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.21億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅19.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅11.3%；Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅12.2%。

‌



近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅27.8%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅18.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週漲幅17.9%。