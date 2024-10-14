無懼調整！外資瘋陸股單周淨流入逾2900億 規模創史上最大紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 08:44

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最新數據顯示，外資正持續進入中國股市，並從日本股市撤離，專家也建議逢低買入中國股票，並看好對中國的資產配置將有所增加。

巴克萊銀行援引 EPFR 數據表示，最近一周流入新興市場股票的資金達到 400 億美元以上，僅中國股市的流入量就達到 391 億美元，其中外資流入超過 90 億美元 (約 2920 億台幣)，創歷史新高，且資金還從日本出逃，是 20 年來最大的單周流出量。

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美國銀行上週五 (11 日) 也指出，在資金廣泛流向所有資產類別的一周中，全球股市資金單周流入規模創今年以來第三大紀錄。股票型基金今年資金流入規模為 7000 億美元，創歷史第二高水準。

美銀策略師 Michael Hartnett 建議逢低買入中國股票，「購買任何中國下跌的股票」，且隨著對經濟成長的預測上調，以及債券殖利率攀升，預計對中國的資產配置將增加。

根據 EFPR 數據，在 10 月 2 日為止一周，EFPR 追蹤的新興市場股票型基金創下今年第二大單周流入規模紀錄，為連續第 18 周凈流入，而這些流入的資金幾乎全都湧向中國市場。

EPFR 指出，海外資金在 2 日為止當周凈流入中國股票型基金逾 130 億美元，創有史以來最高的周度流入紀錄，該機構預估中國股市的漲勢將持續一段時間。

KraneShares 創辦人兼執行長 Jonathan Krane 表示，中國市場近日股價飆升僅是開始，因投資人對中國股票的部位仍低。「目前的資金流入也只是全球小部分投資人的重返中國，這都是非常早期的反應。」

此外，高盛也指出，新興市場股市最近的反彈主要是由中國股市從低點飆升推動的，中國相對於其他新興市場的表現達到了 25 年來的最高水準。

包括 Kamakshya Trivedi 在內的高盛策略師在最新研究報告中指出，新興市場股市料將進一步上漲，聯準會 (Fed) 降息、其他新興市場央行的寬鬆政策、中國有望在刺激措施的帶動下實現成長復甦，以及企業獲利以合理估值強勁增長 15% 左右。

儘管美國大選和中東緊張局勢等地緣政治風險可能帶來波動，但高盛仍樂觀預估 MSCI 新興市場指數將在未來 12 個月達到 1300 點。當前 MSCI 新興市場指數在 1160 點附近，高盛對該指數的預期上漲幅度約為 12%。

素有「新興市場教父」之稱的美國傳奇投資者墨比爾斯表示，他相信中國將嘗試更多地刺激市場，因為他們希望外國資本回歸。「中國希望看到市場比現在好，在此過程中當然會出現調整。」