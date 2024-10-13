鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.61億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,799.91美元，24小時漲跌幅+0.19%；以太幣(ETH)現報價格2,464.6美元，24小時漲跌幅+0.85%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.2億美元；Sui(SUI)24小時成交量達2.97億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Aptos(APT)24小時跌幅17.7%；車厘子(CHZ)24小時跌幅13%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅16%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅8.28%；TRU(TRU)近一週漲幅7.03%。
近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅39.1%；SuperVerse(SUPER)近一週跌幅26.2%；Wing Token(WING)近一週跌幅24.6%。
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