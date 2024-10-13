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鉅亨速報

盤中速報 - Sei大漲8.79%，報0.49美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-13 08:20


Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過8.79%，最新價格0.49美元，總成交量達0.77億美元，總市值16.86億美元，目前市值排名第 34 名。

近 1 日最高價：0.49美元，近 1 日最低價：0.44美元，流通供給量：3,524,861,111。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.77%
  • 近 1 月：+48.40%
  • 近 3 月：+44.16%
  • 近 6 月：-22.10%
  • 今年以來：-36.64%

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