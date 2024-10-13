盤中速報 - Arkham大漲17.56%，報1.83美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 08:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過17.56%，最新價格1.83美元，總成交量達0.44億美元，總市值4.13億美元，目前市值排名第 85 名。
近 1 日最高價：1.85美元，近 1 日最低價：1.52美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.40%
- 近 1 月：+42.11%
- 近 3 月：+16.03%
- 近 6 月：-2.04%
- 今年以來：+155.19%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Sei大漲8.79%，報0.49美元
- 盤中速報 - Aptos大漲16.51%，報9.95美元
- 盤中速報 - Sui大漲9.05%，報2.25美元
- 盤中速報 - Worldcoin大漲8.81%，報2.11美元
上一篇
下一篇