盤中速報 - Aptos大漲9.31%，報9.28美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 00:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過9.31%，最新價格9.28美元，總成交量達0.54億美元，總市值46.26億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：9.29美元，近 1 日最低價：8.3美元，流通供給量：501,721,931。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.70%
- 近 1 月：+38.35%
- 近 3 月：+40.16%
- 近 6 月：-12.49%
- 今年以來：-13.96%
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