盤中速報 - Worldcoin大漲8.81%，報2.11美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 07:35
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.81%，最新價格2.11美元，總成交量達0.68億美元，總市值10.00億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：2.12美元，近 1 日最低價：1.88美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.60%
- 近 1 月：+25.78%
- 近 3 月：+8.70%
- 近 6 月：-64.63%
- 今年以來：-46.42%
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