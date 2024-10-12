鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.05億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-12 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅24.7%；Arkham(ARKM)24小時跌幅18.8%；Dymension(DYM)24小時跌幅17%。

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近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅20.8%；UMA(UMA)近一週漲幅8.9%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅7.59%。