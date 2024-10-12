盤中速報 - Arkham大漲22.39%，報1.65美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-12 16:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過22.39%，最新價格1.65美元，總成交量達0.45億美元，總市值3.72億美元，目前市值排名第 89 名。
近 1 日最高價：1.67美元，近 1 日最低價：1.35美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.40%
- 近 1 月：+42.11%
- 近 3 月：+16.03%
- 近 6 月：-2.04%
- 今年以來：+155.19%
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