盤中速報 - Arkham大漲16.87%，報1.55美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-12 08:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過16.87%，最新價格1.55美元，總成交量達0.37億美元，總市值3.49億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：1.61美元，近 1 日最低價：1.32美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.13%
- 近 1 月：+28.01%
- 近 3 月：-2.35%
- 近 6 月：-32.69%
- 今年以來：+119.11%
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