中國海康衛視大裁員 波及上千名員工

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-14 08:30

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中國監視器龍頭海康衛視員工日前透露，公司近期正在進行大規模組織調整，32 個研發區域收縮到 12 個，只保留幾個核心區域，其餘全部優化掉，預估會涉及 1,000 多人。

據《新浪科技》上周五（11 日）報導，康海威視已經有被裁員工證實此事，該員工表示：「這次是全國區域收縮，裁員會有 N+2 賠償」。

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另據多名標有「海康威視員工」標識的人員聲稱：「自己也已收到通知被裁，其中研發部門是重災區，湖南等區域已經沒了，但杭州等總部地區還沒開始。」

據《新浪科技》統計，自 2010 年上市以來，海康威視在保持近 10 年高速業績增長後，近幾年開始出現營收和淨利潤下滑的情況。2022 年全年和 2023 年第 1～3 季度，淨利潤增速均大幅度下滑，今年上半年，海康威視再次出現淨利潤下降的情況。

海康威視高級副總裁黃方紅在業績說明會坦言，今年上半年，「依賴地方財政資金投入的行業普遍比較困難」，老百姓都在講消費降級，企業和政府也在消費降級，現在更願意選擇性價比高的產品，不像過去更願意嘗試創新、高性能產品，一定程度上，低毛利業務更有吸引力。

據《觀察者網》報導，海康威視對此表示，不存在大規模裁員，是經營策略調整，需要優化總部和重點銷售城市的研發力量，因此相應調整了部分區域崗位設置。