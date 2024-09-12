榮剛認購牧東私募 斥4.34億元取得53.8%股權

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根據牧東光電官網，公司於 2008 年設立，從事觸控顯示面板之研發、生產及銷售，但 2014 年後，調整主營業務為不鏽鋼製品之製造及銷售，透過孫公司南通四合不鏽鋼製品，提供多家大型刀具品牌廚刀、餐刀 OEM 及 ODM 服務。