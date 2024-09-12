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台股

榮剛認購牧東私募 斥4.34億元取得53.8%股權

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-12 20:10

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左起為台鋼集團會長謝裕民、榮剛董事長王炯芬。(鉅亨網資料照)

台鋼集團旗下榮剛 (5009-TW) 今 (12) 日公告，認購牧東光電 (4950-TW) 私募普通股，斥資 4.34 億元，取得牧東 7.9 張或 53.8% 股權，榮剛表示，此次入股為策略性投資。

牧東今日收在漲停價 11.2 元，而榮剛此次以每股 5.5 元取得牧東私募股，折價近 51%。


根據牧東光電官網，公司於 2008 年設立，從事觸控顯示面板之研發、生產及銷售，但 2014 年後，調整主營業務為不鏽鋼製品之製造及銷售，透過孫公司南通四合不鏽鋼製品，提供多家大型刀具品牌廚刀、餐刀 OEM 及 ODM 服務。

除了刀具 OEM 及 ODM 服務外，牧東以以「王大廚」品牌於中國製造並販售於全球，2021 年決定回台創建「隠れ家」刀具品牌，並於生活工場正式販售。

牧東先前才爆發經營權之爭，加上未如期繳出財報，股票暫停交易長達近 10 個月、一度面臨下櫃危機，不過，牧東上周公告已補行申報財報，並已於 9 月 5 日恢復交易。

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