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鉅亨速報

營收速報 - 聯邦銀(2838)9月營收15.82億元年增率高達33.58％

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 10:15


聯邦銀(2838-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣15.82億元，年增率33.58%，月增率-11.57%。

今年1-9月累計營收為150.45億元，累計年增率13.11%。

最新價為15.25元，近5日股價下跌-1.94%，相關金融保險下跌-0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2016 張
  • 外資買賣超：-1729 張
  • 投信買賣超：-18 張
  • 自營商買賣超：-269 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 15.82億 34% -12%
24/8 17.89億 26% 3%
24/7 17.38億 3% 4%
24/6 16.68億 0% -1%
24/5 16.92億 5% 19%
24/4 14.16億 5% -33%

聯邦銀(2838-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業。務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代。理業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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