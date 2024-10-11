營收速報 - 聯邦銀(2838)9月營收15.82億元年增率高達33.58％
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 10:15
今年1-9月累計營收為150.45億元，累計年增率13.11%。
最新價為15.25元，近5日股價下跌-1.94%，相關金融保險下跌-0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2016 張
- 外資買賣超：-1729 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-269 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|15.82億
|34%
|-12%
|24/8
|17.89億
|26%
|3%
|24/7
|17.38億
|3%
|4%
|24/6
|16.68億
|0%
|-1%
|24/5
|16.92億
|5%
|19%
|24/4
|14.16億
|5%
|-33%
聯邦銀(2838-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業。務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代。理業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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