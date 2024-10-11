新纖攜賽拉尼斯生產聚酯彈性纖維 明年Q4投產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 10:29

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新纖 (1409-TW) 宣布，與與全球特殊材料和化學公司賽拉尼斯 (Celanese) 合作生產 NEOLAST 纖維，將作為聚氨酯彈性纖維 spandex 的替代品，首批生產線建置於台灣，預計 2025 年第四季生產。

依照雙方合作，賽拉尼斯將以獨家技術生產聚酯彈性酯粒、提供原料，而新纖是賽拉尼斯在亞洲市場合作生產 NeoLastTM 纖維首家廠商，並協助將 NeoLastTM 纖維推廣及銷售給歐美服飾品牌，創造雙贏局面。

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NeoLastTM 是首支商業化聚酯彈性纖維，不只可作為傳統彈性纖維替代品，具有彈性、耐用性和吸濕能力，透過 NEOLAST 與聚酯混合以單一材質 (one-material) 生產服飾，加速全衣回收再製的目標。

塞拉尼斯公司成立於 1918 年，總部位於美國德州達拉斯，目前在全球約有 1.2 萬名員工，是化學及特種材料解決方案的全球領導者，也是差異化化學解決方案的領導供應商。

而新纖今年也與尖端材料科學公司 Ambercycle 合作，將興建首座實現廢紡織品閉環永續循環的先進工廠。新纖說明，與 Ambercycle 屬於上游段合作，跟賽拉尼斯則是讓下游串起紡織品可閉環「Close-Loop」永續循環回收的實踐。