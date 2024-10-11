盤中速報 - 映興(3597)大漲7.26%，報34.7元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:47
映興(3597-TW)11日09:47股價上漲2.35元，報34.7元，漲幅7.26%，成交522張。
映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。
近5日股價上漲2.21%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-370 張
- 外資買賣超：-370 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+18 張
- 融券增減：-6 張
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