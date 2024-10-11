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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.36%，總成交額131.05億

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:49


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，11日09:49相關指數上漲2.36%，總成交額131.05億元，大盤占比13.66%。

該產業上漲家數37、下跌家數18、平盤家數7。領漲個股艾瑪斯-KY(6933-TW)11日09:49股價上漲22元，報249.5元，漲幅9.67%。

電腦週邊近5日上漲0.43%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 +0.43% +1.2%
近一月 +7.79% +7.57%
近三月 -12.86% -5.62%
近六月 -5.8% +9.13%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22961.451.33%
艾瑪斯-KY2509.89%

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