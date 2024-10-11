盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.36%，總成交額131.05億
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:49
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，11日09:49相關指數上漲2.36%，總成交額131.05億元，大盤占比13.66%。
該產業上漲家數37、下跌家數18、平盤家數7。領漲個股艾瑪斯-KY(6933-TW)11日09:49股價上漲22元，報249.5元，漲幅9.67%。
電腦週邊近5日上漲0.43%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.43%
|+1.2%
|近一月
|+7.79%
|+7.57%
|近三月
|-12.86%
|-5.62%
|近六月
|-5.8%
|+9.13%
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