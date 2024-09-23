盤中速報 - 映興(3597)大跌7.32%，報33.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 12:57
映興(3597-TW)23日12:56股價下跌2.65元，報33.55元，跌幅7.32%，成交1,486張。
映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。
近5日股價上漲18.49%，櫃買市場加權指數上漲1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+223 張
- 外資買賣超：+225 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+692 張
- 融券增減：+11 張
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