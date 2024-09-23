search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 映興(3597)大跌7.32%，報33.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 12:57


映興(3597-TW)23日12:56股價下跌2.65元，報33.55元，跌幅7.32%，成交1,486張。

映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。

近5日股價上漲18.49%，櫃買市場加權指數上漲1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+223 張
  • 外資買賣超：+225 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+692 張
  • 融券增減：+11 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22285.530.57%
映興33.65-7.04%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.41
加權指數法興(售) 槓桿5.84

鉅亨贏指標

了解更多

#高檔出場訊號

偏強
映興

62.5%

勝率

#營收獲利增加

偏強
映興

65.63%

勝率

延伸閱讀


Empty