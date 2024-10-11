後市可期！中國股市天量成交讓券商股價大爆發 專家：有望迎來「大衛斯按兩下」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-11 12:12

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香港股市今 (11) 日因重陽節休市一天，在昨 (10) 日回穩後稍事休息，而自本輪牛市行情啟動以來，券商類股表現尤為亮眼，昨日恢復交易的國泰君安(601211-CN)(02611-HK) 與海通證券 (600837-CN) (06837-HK) 也跟進補漲，除在 A 股開盤漲停外，海通在港股 H 股盤中一度暴漲逾 145%，國泰君安最高漲幅也超過 127%。

分析人士指出，A 股、港股市場行情火爆，成交金額刷新歷史最高記錄，券商有望最先受益。券商類股此前受到壓制較多，整體估值也偏低，所以導致本輪行情反彈也比較迅猛。

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以港股券商股為例，在 9 月 24 日至 10 月 2 日期間，申萬宏源香港的累計漲幅達到 719%，國泰君安國際累計漲幅超 189%，招商證券漲幅超過 170%，中信建投證券、中信證券、東方證券漲幅均超過 130%，信達國際控股、中州證券、中金公司、國聯證券、中國銀河、廣發證券漲幅均超過 100%。

與此同時，A 股券商類股走得也非常強勢，其中龍頭股東方財富股價創歷史新高，短短 7 個交易日累計漲逾 132%。

財通證券非銀首席許盈盈表示，在市場成交額快速放量及權益市場大漲的背景下，券商經紀和自營業務將釋放較大的業績彈性，帶動券商業績增速大幅改善。

同時有機構認為，在市場活躍之下，短期市場快速走強有望助推業績超預期，業績來到拐點附近，券商股容易被投資者不斷上修獲利和估值，迎來「大衛斯按兩下」。

大衛斯按兩下指的是，低迷企業一旦業績好轉，股價首先會受益於業績提升帶來的紅利，其次，由於業績提升預期的延續，人們會給予其更高的估值，進而導致股價在業績和估值雙重提升的效果下大漲。

對散戶來說，券商股後續可能會因業績分化而出現分歧，部分個股回調可能會非常劇烈，因此券商 ETF 也許是更好的投資選擇。

從估值層面來看，當前 A 股、港股券商類股本益比估值分別為 1.5 倍、0.8 倍，對比 2014 年到 2015 年行情中 A 股、港股最高本益比估值分別為 4.9 倍、3.2 倍，2019 年初行情分別達到 1.9 倍、1.3 倍。

因此，在券商股業績向上的預期下，券商股估值修復空間仍較為巨大。

根據中金公司研究報告，券商業績年減幅度持續縮小、重量級券商環比改善跡象較為明顯、股票及債券業務越來越均衡、穩健性在增強，已經來到業績拐點附近。若市場能保持當前活躍狀態，今年第四季及 2025 年券商業績展望則將更加樂觀。

中金公司指出，券商面臨三大方面的催化，一是宏觀經濟和財政貨幣政策的情緒催化，二是資本市場相關的改革催化，三是行業內併購整合的事件催化。

財通證券也在研究報告中保守預估，今年第三季業績也將實現正成長，短期市場快速走強有望助推業績超預期。短期權益市場快速走強下，券商權益自營有望貢獻向上高彈性，券商第三季業績有望明顯好於當前的保守預期。