營收速報 - 2024年10月11日台股大型公司9月營收一覽（新增2家）
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 07:55
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2024年10月11日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計185家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|神達-電腦及週邊設備業
|52.65億
|32.8%
|緯創-電腦及週邊設備業
|969.04億
|24.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|緯創-電腦及週邊設備業
|969.04億
|7.9%
|神達-電腦及週邊設備業
|52.65億
|3.7%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達185家。其中營收年增大於 25％有43家，年增小於-20％有14家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|43家
|大於50億
|>= 0%
|64家
|大於50億
|< 0%
|64家
|大於50億
|<= -20%
|14家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|4.02億
|54984.5%
|鴻華先進-創-汽車工業
|7.50億
|912.1%
|南港-橡膠工業
|70.28億
|878.5%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|321萬
|306.3%
|台新金-金融保險業
|71.10億
|108.2%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鄉林-建材營造業
|9.18億
|988.9%
|南港-橡膠工業
|70.28億
|711.3%
|宏達電-通信網路業
|3.38億
|65.9%
|京城銀-金融保險業
|8.16億
|64.6%
|彩晶-光電業
|9.84億
|57.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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