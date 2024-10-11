search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2024年10月11日台股大型公司9月營收一覽（新增2家）

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 07:55


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2024年10月11日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計185家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
神達-電腦及週邊設備業 52.65億 32.8%
緯創-電腦及週邊設備業 969.04億 24.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
緯創-電腦及週邊設備業 969.04億 7.9%
神達-電腦及週邊設備業 52.65億 3.7%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達185家。其中營收年增大於 25％有43家，年增小於-20％有14家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 43家
大於50億 >= 0% 64家
大於50億 < 0% 64家
大於50億 <= -20% 14家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 4.02億 54984.5%
鴻華先進-創-汽車工業 7.50億 912.1%
南港-橡膠工業 70.28億 878.5%
北極星藥業-KY-生技醫療業 321萬 306.3%
台新金-金融保險業 71.10億 108.2%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鄉林-建材營造業 9.18億 988.9%
南港-橡膠工業 70.28億 711.3%
宏達電-通信網路業 3.38億 65.9%
京城銀-金融保險業 8.16億 64.6%
彩晶-光電業 9.84億 57.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收9月營收建材營造業華建電腦及週邊設備業神達

相關行情

台股首頁我要存股
神達46.351.42%
緯創108.53.33%
華建38.70.65%
鴻華先進-創45.2-1.09%
南港47.8-4.02%
北極星藥業-KY50.5-2.32%
台新金17.75-1.93%
鄉林10.3-2.83%
宏達電47.5-1.45%
京城銀53.3-1.48%
彩晶9.141.33%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏弱
華建

86.96%

勝率
偏強
緯創

68.97%

勝率
中強短弱
神達

88%

勝率

#偏弱轉強股

偏弱
華建

86.96%

勝率

#低檔佈局訊號

偏弱
華建

86.96%

勝率

#偏強機會股

偏強
緯創

68.97%

勝率

#指標剛突破

偏強
緯創

68.97%

勝率

延伸閱讀


Empty