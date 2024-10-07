中本聰是誰？HBO比特幣紀錄片周二首映 世紀之謎即將揭曉

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-07 14:51

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比特幣 (BTC) 紀錄片《比特幣之謎》(Money Electric: The Bitcoin Mystery)將在週二 (8 日) 於 HBO 正式播出，這次的主題鎖定加密貨幣世界中最神秘的話題，也就是比特幣創辦人「中本聰」的真實身分。

事實上，中本聰是誰一直是熱門話題，自 15 年前比特幣問世以來一直如此，而導演 Cullen Hoback 在片中深入調查比特幣的起源，並暗示有可能揭開中本聰的真實面貌，但 Hoback 卻未聲稱已確認中本聰身份，而是強調這將是一段充滿驚險的過程。

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中本聰於 2009 年發布第一個比特幣軟體，並與其他開發人員合作發佈該專案，但在 2011 年，中本聰中斷了與比特幣社區的溝通並從此消失。

中本聰自 2010 年 12 月起便從公開場合消失，這讓他的真實身份成為全球加密貨幣社群的未解之謎。

2014 年，《新聞周刊》刊文稱一位名叫 Dorian Satoshi Nakamoto 的加州日裔美國人是比特幣的創造者，但 Dorian Nakamoto 否認他聽說過比特幣，並斷然否認自己是比特幣的創造者。

此後，許多人被認為或聲稱自己是中本聰，包括美國電腦科學家和密碼學家 Nick Szabo、2014 年去世的比特幣早期貢獻者 Hal Finney、公開聲稱自己是中本聰的澳洲電腦科學家 Craig Wright 以及 2014 年被誤認為是比特幣創辦人的日裔美國人 Dorian Nakamoto。Wright 一度自稱是中本聰，但後來在法庭上收回了這一說法。

即便是美國聯邦調查局 (FBI)，對於是否擁有中本聰的身份資料也拒絕透露，進一步加深了這個謎題。

然而，在 Polymarket 投注者中，46% 將錢押在在 2011 年自殺的電腦程式師和密碼朋克 Len Sassaman。

Galaxy Digital 的 Alex Thorn 在 X 上發文指出，若 Sassaman 確實在 HBO 紀錄片中被認定為中本聰，那麼鑑於 Sassaman 已經去世，比特壁的前景將為「中性至積極」，反之該數位資產價值將會暴跌。