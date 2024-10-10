盤中速報 - 車厘子大漲8.19%，報0.0713美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 00:05
車厘子(CHZ)在過去 24 小時內漲幅超過8.19%，最新價格0.0713美元，總成交量達0.36億美元，總市值6.50億美元，目前市值排名第 62 名。
近 1 日最高價：0.0755美元，近 1 日最低價：0.065美元，流通供給量：9,085,685,432。
Chiliz（CHZ）是體育和娛樂的領先數字貨幣，為全球首個基於區塊鏈的粉絲參與和獎勵平臺Socios.com提供支援。該公司於2018年在馬耳他成立，其願景是彌合主動和被動粉絲之間的鴻溝，為成千上萬的體育迷提供“粉絲代幣”，作為代幣化的影響力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.86%
- 近 1 月：+25.61%
- 近 3 月：+0.60%
- 近 6 月：-54.71%
- 今年以來：-25.68%
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