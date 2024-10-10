盤中速報 - Sei大跌8.32%，報0.4美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 04:50
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.32%，最新價格0.4美元，總成交量達0.54億美元，總市值14.22億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.45美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.20%
- 近 1 月：+46.36%
- 近 3 月：+29.61%
- 近 6 月：-36.85%
- 今年以來：-39.03%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - ALPINE大跌19%，報1.594美元
- 盤中速報 - 車厘子大漲8.19%，報0.0713美元
- 盤中速報 - 車厘子大漲8.2%，報0.0726美元
- 盤中速報 - BinaryX大漲8.09%，報0.81美元
下一篇