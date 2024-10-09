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鉅亨速報

營收速報 - 合邦(6103)9月營收672萬元年增率高達134.25％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:16


合邦(6103-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣672萬元，年增率134.25%，月增率17.43%。

今年1-9月累計營收為4,054萬元，累計年增率5.03%。

最新價為51.7元，近5日股價上漲3.19%，相關半導體類指數下跌-0.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 672萬 134% 17%
24/8 573萬 17% -0%
24/7 575萬 10% -20%
24/6 723萬 44% 88%
24/5 384萬 -6% 42%
24/4 270萬 -36% 15%

合邦(6103-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售以下產品。影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件。客戶委託開發之半導體零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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