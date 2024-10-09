營收速報 - 合邦(6103)9月營收672萬元年增率高達134.25％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:16
今年1-9月累計營收為4,054萬元，累計年增率5.03%。
最新價為51.7元，近5日股價上漲3.19%，相關半導體類指數下跌-0.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|672萬
|134%
|17%
|24/8
|573萬
|17%
|-0%
|24/7
|575萬
|10%
|-20%
|24/6
|723萬
|44%
|88%
|24/5
|384萬
|-6%
|42%
|24/4
|270萬
|-36%
|15%
合邦(6103-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售以下產品。影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件。客戶委託開發之半導體零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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