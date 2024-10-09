韓債市獲納富時羅素世界公債指數 分析師：給韓元打了一劑強心針

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 16:25

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富時羅素周二（8 日）宣布將把韓國納入世界公債指數，顯示該國持續多月的官方推動和金融市場基礎設施改革行動獲得不小的成果，韓國市場未來可望吸引大量資金流入。

《路透社》報導，南韓主權債券意外被納入富時羅素世界公債指數，有望在周四 (10 日) 提振韓元(USDKRW) ，並在未來幾年吸引數十億美元的資金流入。

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韓國政府預估，納入世界公債指數有望為該國 2.2 兆美元規模的債市吸引多達 80 兆韓元 (597 億美元) 的資金。南韓市場今 (9) 日因「韓文日」休市一天。

分析師表示，資金流入預計也將為韓元打上一劑強心針，韓元兌美元今年來貶值 4%，且股市也正在暴跌。韓國資本市場研究所分析師 Kim Han-soo 指出，納入指數意味著穩定的資金流入來源，並顯示「韓國折扣」(Korea Discount) 情況將有所緩解。

韓國折扣指的是，由於手續繁瑣、低股息支付以及財閥集團的主導地位，韓國企業的估值往往低於全球同業。

Kim Han-soo 還說：「韓國獨特、受限制的匯市一直是個問題，但獲指數納入代表全球投資人現在認可該制度。」

韓國政府為促進外資進入金融市場而採取的改革包括，在證券結算公司 Euroclear 設立韓國公債綜合帳戶，允許透過國際中央證券存管機構進行韓元透支，並延長韓國公債的在岸交易時間。

這一改革努力也因政府去年重新實施禁空令而蒙上陰影，促使指數提供商摩根士丹利資本國際公司今年 6 月仍將韓國歸類為新興市場，未能成功升格已開發市場。

高盛和摩根士丹利最近也表示，由於使用 Euroclear 缺乏有意義的全球債券結算量，韓國加入富時羅素公債指數的計畫恐推遲至明年。