search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額92.28億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:19


台股今日其他電子業類股表現疲軟，09日11:19相關指數下跌2%，總成交額92.28億元，大盤占比10.77%。

該產業上漲家數11、下跌家數33、平盤家數3。領跌個股鑫科(3663-TW)09日11:19股價下跌5.7元，報83.2元，跌幅6.41%。

其他電子類指數近5日上漲2.35%，櫃買市場加權指數下跌0.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.35% -0.18%
近一月 +11.04% +3.05%
近三月 +2.15% -3.22%
近六月 +17.35% +5.41%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22659.080.21%
鑫科83.2-6.41%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.24
加權指數法興(售) 槓桿6.76

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
鑫科

72%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
鑫科

72%

勝率

#長黑K線跌破盤整

中強短弱
鑫科

72%

勝率

延伸閱讀


Empty