盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額92.28億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:19
台股今日其他電子業類股表現疲軟，09日11:19相關指數下跌2%，總成交額92.28億元，大盤占比10.77%。
該產業上漲家數11、下跌家數33、平盤家數3。領跌個股鑫科(3663-TW)09日11:19股價下跌5.7元，報83.2元，跌幅6.41%。
其他電子類指數近5日上漲2.35%，櫃買市場加權指數下跌0.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.35%
|-0.18%
|近一月
|+11.04%
|+3.05%
|近三月
|+2.15%
|-3.22%
|近六月
|+17.35%
|+5.41%
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