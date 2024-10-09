盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.98%，總成交額21.27億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:19
台股今日其他電子業類股表現強勁，09日09:19相關指數上漲1.98%，總成交額21.27億元，大盤占比7.78%。
該產業上漲家數32、下跌家數10、平盤家數1。領跌個股碩天(3617-TW)09日09:19股價下跌18元，報300.5元，跌幅5.65%。
其他電子近5日上漲2.46%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.46%
|+0.99%
|近一月
|+8.36%
|+5.49%
|近三月
|-9.94%
|-5.31%
|近六月
|+21.57%
|+10.74%
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