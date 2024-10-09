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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.98%，總成交額21.27億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:19


台股今日其他電子業類股表現強勁，09日09:19相關指數上漲1.98%，總成交額21.27億元，大盤占比7.78%。

該產業上漲家數32、下跌家數10、平盤家數1。領跌個股碩天(3617-TW)09日09:19股價下跌18元，報300.5元，跌幅5.65%。

其他電子近5日上漲2.46%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +2.46% +0.99%
近一月 +8.36% +5.49%
近三月 -9.94% -5.31%
近六月 +21.57% +10.74%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22801.20.84%
碩天301-5.49%

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加權指數法興(購) 槓桿7.19
加權指數法興(售) 槓桿6.77

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