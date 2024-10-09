〈陸股盤後〉三大指數同步大跌 11個交易日以來首度走低 滬指跌破3,300點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-09 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（9 日）收盤同步大跌，尾盤加速回落，滬指跌破 3,300 點關卡，為 11 個交易日以來首度走低，眼下投資人對中國刺激措施的步調越來越不耐煩，疲軟國慶連假支出也打擊市場信心。

滬指周三收報 3,258.86 點，大跌 6.62%。深證成指收報 10,557.81 點，重挫 8.15%。創業板指收報 2,280.10 點，暴跌 10.59%。

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兩市成交額合計人民幣 2.9398 兆元。《財聯社》盯盤數據顯示，股市周三開盤半小時，滬深兩市成交額突破 1 兆，較周二此時縮量近 2,100 億元。

媒體、旅遊、醫藥等類股下跌，房地產、保險、釀酒、券商等族群大幅下挫。

根據中國結算的安排，10 月 1 日至 10 月 8 日提交申請的新開證券賬戶，周三起可用於交易。

在新股民入市前夜，多家大型券商陸續發信提醒這群菜鳥投資者，談到「莫著急」，不要抱著「搶快錢」的心態進場，要有明確投資目標。

A 股賣壓湧現，《券商中國》對此列出三大因素：

一是最近市場漲幅巨大，獲利盤也相當豐厚，周二市場就已經出現明顯衝高回落行情。

二是昨晚外圍中國資產大跌，中國國內上市公司也出現批量減持。

9 月 24 日至今，中國已有超過 100 家公司揭露減持進展或減持計畫，周二又有超過 30 家上市公司發布減持計畫，其中不乏股東「清倉式」減持。

三是從資金面上看，中國人民銀行（央行）周三進行人民幣 610 億元 7 天期逆回購操作，中標利率維持在 1.50% 的水準。

與此同時，中國國慶連假已經結束，投資人高度關注消費動能。中國文化和旅遊部公布的數據顯示，國慶假期期間（10 月 1 日至 7 日），全國國內出遊為 7.65 億人次，國內遊客出遊總花費為人民幣 7,008.17 億元，按可比口徑分別增長 5.9%、6.3%，較 2019 年同期增長 10.2%、7.9%。

但《彭博》指出，這代表實際出遊開支比五年前少了 2.1%。

高盛經濟學家 Lisheng Wang 等人在報告中表示，人均出遊支出偏少，以及服務價格低迷，說明中國的國內需求仍然疲弱，消費持續降級。

Pantheon Macroeconomics 首席中國經濟學家 Duncan Wrigley 則說，提振信心的關鍵是財政政策支持。

Wrigley 直言，疫後模式是節假日期間消費強勁，然後出現消退。隨著中國的政策基調改變，這一次可能會有所不同，但前提是中國會提出財政政策，以提振依然脆弱的市場信心。

論及後市，華泰證券周三在報告中指出，從多維度看，市場本益比並未脫離強政策預期驅動下的合理範圍，建議布局可從「積極進取」適當調整為「穩中求進」。

深圳同威投資董事長李馳表示，股票可分為優質資產、劣質資產、不死不活資產三大類。「優質資產的上漲是再創新高，而劣質資產的上漲只是反彈。未來的市場將呈現兩極分化態勢，不會長期出現齊跌齊漲的走勢」。