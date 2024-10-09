新股民感受股市震撼 中國三大指數早盤重挫

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-09 10:04

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中國股市創業板指周三（9 日）早盤重挫逾 9%，滬指跌 3.49%，深成指大跌 6.22%，滬深京三市下跌個股接近 5,300 檔。

《財聯社》盯盤數據顯示，股市周三開盤半小時，滬深兩市成交金額突破人民幣 1 兆，較周二此時縮量近 2,100 億元。

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根據中國結算的安排，10 月 1 日至 10 月 8 日提交申請的新開證券賬戶，周三起可用於交易。

中國國慶連結已經結束，投資人高度關注消費動能。中國文化和旅遊部公布的數據顯示，國慶假期期間（10 月 1 日至 7 日），全國國內出遊為 7.65 億人次，國內遊客出遊總花費為人民幣 7,008.17 億元，按可比口徑分別增長 5.9%、6.3%，較 2019 年同期增長 10.2%、7.9%。

但《彭博》指出，這代表實際出遊開支比五年前少了 2.1%。

高盛經濟學家 Lisheng Wang 等人在報告中表示，人均出遊支出偏少，以及服務價格低迷，說明中國的國內需求仍然疲弱，消費持續降級。

Pantheon Macroeconomics 首席中國經濟學家 Duncan Wrigley 則說，提振信心的關鍵是財政政策支持。