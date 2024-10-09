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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.38%，總成交額28.36億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:19


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，09日09:19相關指數上漲2.38%，總成交額28.36億元，大盤占比10.59%。

該產業上漲家數53、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股銘異(3060-TW)09日09:18股價上漲1.4元，報27.7元，漲幅5.32%。

電腦週邊近5日下跌0.73%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -0.73% +0.99%
近一月 +3.26% +5.49%
近三月 -12.81% -5.31%
近六月 -8.7% +10.74%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22844.121.03%
銘異27.33.80%

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加權指數法興(購) 槓桿7.14
加權指數法興(售) 槓桿6.77

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