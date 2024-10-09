盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.38%，總成交額28.36億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:19
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，09日09:19相關指數上漲2.38%，總成交額28.36億元，大盤占比10.59%。
該產業上漲家數53、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股銘異(3060-TW)09日09:18股價上漲1.4元，報27.7元，漲幅5.32%。
電腦週邊近5日下跌0.73%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.73%
|+0.99%
|近一月
|+3.26%
|+5.49%
|近三月
|-12.81%
|-5.31%
|近六月
|-8.7%
|+10.74%
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