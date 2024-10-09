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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額0.27億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:07


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，09日09:06相關指數下跌2.06%，總成交額0.27億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數3。領跌個股台塑化(6505-TW)09日09:06股價下跌1.3元，報52.9元，跌幅2.4%。

油電燃氣近5日上漲3.07%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +3.07% +0.99%
近一月 +5.78% +5.49%
近三月 -15.53% -5.31%
近六月 -22.77% +10.74%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22846.881.04%
台塑化53-2.21%

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加權指數法興(售) 槓桿6.72

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