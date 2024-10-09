盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額0.27億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:07
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，09日09:06相關指數下跌2.06%，總成交額0.27億元，大盤占比0.1%。
該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數3。領跌個股台塑化(6505-TW)09日09:06股價下跌1.3元，報52.9元，跌幅2.4%。
油電燃氣近5日上漲3.07%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.07%
|+0.99%
|近一月
|+5.78%
|+5.49%
|近三月
|-15.53%
|-5.31%
|近六月
|-22.77%
|+10.74%
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