鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.53元，預估目標價為126元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.47元上修至8.53元，其中最高估值8.86元，最低估值7.75元，預估目標價為126元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.86(8.86)
|9.38
|12.78
|最低值
|7.75(7.75)
|4.44
|6.72
|平均值
|8.43(8.42)
|6.61
|8.49
|中位數
|8.53(8.47)
|6.5
|7.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|38,081,000
|44,836,000
|52,190,840
|最低值
|27,068,000
|31,172,000
|37,600,000
|平均值
|30,015,210
|35,611,240
|42,063,300
|中位數
|28,990,000
|34,378,690
|40,437,360
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.78
|5.59
|4.23
|2.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,025,307
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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