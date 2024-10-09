中國總理開座談會 稱要努力完成全年經濟發展目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-09 09:00

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中共中央政治局常委、國務院總理李強周二（8 日）召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的建議，他表示，要努力完成全年經濟發展目標，落實穩經濟一攬子增量政策。

據《新華社》報導，羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先後在座談會上發言。大家認為，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行總體平穩，穩中有進。

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大家認為，近期政府提出的一攬子增量政策，力度大，針對性強，市場預期明顯改善。大家還就催動經濟持續回升提出建議。

李強在聽取專家和企業家發言後說，中共總書記習近平前不久在中央政治局會議上發表的講話，分析了當前經濟形勢，對下一步經濟工作提出了明確要求，為做好今後一個時期經濟工作提出了重要遵循。

李強說，要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，既要認清大勢、堅定信心，也要正視困難、積極應對，有效解決經濟運行中的突出問題。在制定和實施政策時，傾聽市場聲音，回應社會關切，持續提振發展信心。

李強強調，做好下一階段經濟工作十分重要，各方面要增強責任感緊迫感，深入貫徹黨中央決策部署，努力完成全年經濟社會發展目標任務。抓緊落實穩經濟一攬子增量政策，加快實施政府已經提出的政策，確保早落地早見效，而正在研究的政策，也要儘快拿出具體方案。

李強還說，要結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策，根據經濟形勢變化，適時推出。