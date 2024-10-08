陸港股還有救嗎？還是選台積電供應鏈飆股好！快速獲利晚上又睡得著

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 19:00

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昨天話題最熱的 00887 永豐中國科技 50 大，盤中已經跌 49% 將近五成。追高風險大，各位千萬注意，中概 ETF 已經變成一場籌碼戰，多空不是依照基本面判斷，是依照籌碼多寡以及主力心態，這邊的操作難度就會偏高，期望值偏低，所以建議各位少淌一些渾水。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，瑞銀昨天 (10/7) 在報告中稱，預計中國短期內將推出重大財政刺激措施，規模約為人民幣 1.5 至 2 兆元。

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然而今天在北京舉行的備受期待的新聞發布會上，經濟官員表示，中國對實現全年經濟目標 “充滿信心”，計劃從明年起提前發放 2000 億元人民幣的預算支出和投資項目。

因為沒有人真正確定刺激計劃的具體情況，它是否高於或低於市場預期存在一些不確定性。但能確定的是，只要沒有達到預期，就會有失望性賣壓。

所以昨天在鉅亨網我才會跟大家提到關於 ETF 溢價的觀念，前陣子 00960 的航運股嚴重溢價已經讓很多散戶被當韭菜割，那麼昨天的 00887 還是有人要亂衝進去，今天就大跌 40% 馬上繳學費。

有句話是這麼說的：「財富其實是認知的變現。」如果您只是把做股票當成賭博，跟風去買，那麼賠錢的機率會比一般人大。

所以我們的勝利方程式是：理解股票，順勢而為，操作獲利維持正期望值。

以我對台積電供應鏈的了解，搭配籌碼的動向，才能帶大家買在起漲點，才能避免被洗盤洗出去。

像是上詮連兩天漲停板來到 234.5，會員 174 買進大賺 35%。之前在鉅亨網提到的最新台積電供應鏈 3XXX，就是 3363 上詮，具有全球獨家專利，是未來台積電發展矽光子一定要用的技術，故台積電需要這家公司，下半年到明年也將為了台積電的需求大幅度擴產，相關產品 4Q 將小量出貨，明年逐步放量。

在 LINE@上也說明上詮 9/27 出現假利空跌停到 175.5 就是最佳買點，我可是有提醒大家要趁機買進，恭喜會員大賺。

昨天布局的 62XX，昨天低檔買進，早上盤下又買進加碼，差點又要鎖漲停板，一買就賺錢，同樣跨入 COWOS 相關設備，有代理有自製，明年業績將大成長，股價整理三個月才剛要發動，想賺的快跟進，後面還有一大段的空間。

正因台積電供應鏈會一路漲到第一季，因為台積電依慣例，將於元月中的法說給出 2025 年最新的資本支出，預估將上看 350~380E 美金，供應鏈持續吃香喝辣，股價會漲到你不敢想像。

所以此時此刻才要推出『399 專案』就是要帶你在 3 個月內賺到 99%，封關前讓您資產翻倍，開始進場為您的新年大紅包先做準備布局！

最強標的都在我手上，您還在等什麼，一通電話詢問詳情。

前面的模式已經成功過一次，接下來就是跟著一起複製資產，翻倍再翻倍。

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馬上就能第一時間跟上腳步

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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上詮直攻漲停！科嶠、易發、15XX、62XX 檔檔超強