港股在A股休完國慶長假後大幅回檔 香港特首李家超說話了

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 16:13

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香港股市大幅回跌之際，香港特區行政長官李家超今 (8) 日出席「2024 粵港澳大灣區高峰論壇」時表示，香港政府將繼續善用香港作為金融中心的領先優勢，持續深化互聯互通和民生金融，為大灣區金融合作注入動能。香港政府會繼續與中國相關單位和業界緊密合作，持續優化各項互聯互通措施。

李家超表示，大灣區是跨境金融互聯互通的重要試驗場，香港和大灣區城市金融市場的互聯互通不斷增量擴容，多個項目相繼落成，包括深港通、債券通、跨境理財通、交易所買賣基金 ETF 納入互聯互通等，肯定香港作為超級聯繫人的重要角色。

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李家超指出，在最新的全球金融中心指數報告中，香港總排名上升至第三位，為亞洲的第一位。香港在投資管理、保險業、銀行業、專業服務等多個金融行業排名亦顯著上升，而投資管理的排名更升至第一位。

李家超還說，香港政府亦積極深化大灣區民生金融，推動金融更好地服務實體經濟，支援創新活動便利民眾和企業往來，支援大灣區建設宜居宜業宜游的優質生活圈。 跨境支付方面，會持續提升跨境支付效率和用戶體驗。

與此同時，今日港股在 A 股結束國慶假期恢復交易的首日大幅回跌，恒生科技指數盤中最大跌幅超 14%，恒生指數恆生指數 (HSI) 一度跌超 10%。針對今日港股市場的調整原因，多家機構認為，國慶假期港股漲幅過大，部分資金兌現獲利，導致大盤波動性急劇增加。

光大證券國際策略師伍禮賢表示，港股大幅回落顯示市場對 A 股表現比較關注，中泰國際策略分析師顏招駿則稱昨日投資策略新增「適時逢高獲利」這點，因港股斜率極高，短期估值修復已非常充分，當市場迎來經濟數據和政策落實的驗證，大盤波動性可能激增，不排除有逢高獲利賣壓，適時趁高獲利。