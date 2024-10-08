陸十一國慶假期結束！連假出遊人數達7.65億人 總消費金額逾3.2兆

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 16:40

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中國十一國慶假期周一 (7 日) 結束，最新數據顯示國內出遊 7.65 億人次，按可比口徑同比增長 5.9%，更較 2019 年同期增長 10.2%，國內遊客出遊總花費人民幣 7008.17 億元(約 3.24 兆台幣)，按可比口徑同比增長 6.3%，較 2019 年同期增長 7.9%。

中國文化和旅遊部今 (8) 日指出，群眾出遊意願高漲，文旅消費熱力十足。根據該部數據中心估算，假日期間全國營業性演出 4.43 萬場次，年增率 14.5%，票房收入人民幣 22.09 億元，年增率 25.9%，觀眾 1169.7 萬人次，年增率 13.3%。商圈街區節日氛圍濃郁，成為消費新亮點，納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達 9686.23 萬人次，按可比口徑每夜較 2023 年成長 25.4%。

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另外，受益於簽證和通關政策優化、免簽國家範圍擴大、入境旅遊服務便利化水準提高等因素，入境旅遊持續升溫。

中國文化和旅遊部還說，全國文博場館持續火爆，多地開展延時服務，推出夜遊專案。多地景區、度假區、休閒街區推出川劇變臉、秦腔、皮影戲、古彩戲法、國風舞蹈、國風音樂等專案，吸引大批遊客。全國舉辦非遺傳承實踐相關活動近 3900 場，逛非遺集市、看非遺演出、品非遺味道越來越成為年輕人假期新選擇。

此外，中國各地圍繞慶祝農民豐收、歡度國慶等主題開展 1000 餘項「鄉村創意生活季」系列活動，帶動鄉村旅遊訂單大幅增長。