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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額256.79億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 13:34


台股今日其他電子業類股表現強勁，07日13:33相關指數上漲2.07%，總成交額256.79億元，大盤占比7.36%。

該產業上漲家數34、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股聯策(6658-TW)07日13:30股價上漲7.4元，報81.5元，漲幅9.99%。

其他電子近5日上漲0.64%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.64% -2.28%
近一月 +7.63% +4.05%
近三月 -7.09% -5.32%
近六月 +20.44% +9.66%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22702.561.79%
聯策81.59.99%

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