盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額256.79億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 13:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，07日13:33相關指數上漲2.07%，總成交額256.79億元，大盤占比7.36%。
該產業上漲家數34、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股聯策(6658-TW)07日13:30股價上漲7.4元，報81.5元，漲幅9.99%。
其他電子近5日上漲0.64%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.64%
|-2.28%
|近一月
|+7.63%
|+4.05%
|近三月
|-7.09%
|-5.32%
|近六月
|+20.44%
|+9.66%
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