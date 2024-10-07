盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌3.03%，報186.05美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 21:52
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間07日21:37股價下跌5.81美元，報186.05美元，跌幅3.03%，成交量47,827（股），盤中最高價189.82美元、最低價186.05美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.47%
- 近 1 月：+3.81%
- 近 3 月：+4.97%
- 近 6 月：-14.57%
- 今年以來：-52.67%
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