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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌3.03%，報186.05美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 21:52


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間07日21:37股價下跌5.81美元，報186.05美元，跌幅3.03%，成交量47,827（股），盤中最高價189.82美元、最低價186.05美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.47%
  • 近 1 月：+3.81%
  • 近 3 月：+4.97%
  • 近 6 月：-14.57%
  • 今年以來：-52.67%

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Old Dominion Freight Line公188.135-1.94%

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