「易發」不可收拾，台積電供應鏈真的全面噴出，接下來買「這」檔賺最多

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 18:00

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市場資金都跑去追逐陸股 ETF，您真的敢追嗎？永豐中國科技 50 大 (00887)ETF 今天收盤收最高來到 38.83 元，淨值 12.05 元，溢價來到 222%。大家還記得九月底發生什麼事情嗎，一籃子全球航運股的 00960 溢價了 20%，結果過幾天就從 19.09 的高點一路跌到今天低點 15.15，一口氣跌了 20% 回來。所以追高的風險其實是不容小覷，尤其 ETF 是有淨值的，我們在現實生活中打 8 折的東西都不見得會買，更何況是加價賣翻倍賣的東西，所以特別關注 ETF 的溢價狀況。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，今日資金轉回台股的情形出現，其中又以台積電相關股票最強，我們要買一定是買最強的產業族群，萬潤、志聖、迅得、辛耘、弘塑檔檔漲停板，我們重壓的 (3167-TW) 大量，因為分盤第 7 天，不好交易的情況下要繼續整理，估計快出關之前就會先挑戰 152 新高，會員 78 買進已賺 95%。

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(3363-TW) 上詮噴漲停 213.5 元鎖住，會員 174 買進大賺 22.7%，就是之前提到的最新台積電供應鏈 3XXX，具有全球獨家專利，是未來台積電發展 CPO、矽光子一定要用的技術，故台積電需要這家公司，下半年到明年也將為了台積電的需求大幅度擴產，相關產品 4Q 將小量出貨，明年逐步放量。回頭看 9/27 出現假利空跌停到 175.5 就是最佳買點，我可是有提醒大家要趁機買進，恭喜會員大賺。

上次出清後大賺 50% 的 (4542-TW) 科嶠今天逢低又買回，就是這樣來回操作，低買高賣，賺取價差。結果買完又強鎖漲停版，基本面不變，就像之前提過的，科嶠日前發行的可轉債大部分由家登吃下，未來可望釋放代工訂單，並且幫科嶠推廣產品給台積電，明年有大轉機，這次洗完籌碼，準備再創新高。

上週提到十月雙星之一的 64XX 就是 6425-TW) 易發，今天高點來到 87 元，從上週買進點開始算已賺 20%。

妖股基因的 (5443-TW) 均豪搭上第四季旺季，今天分盤交易最後一天，明天要出關，搭配台積電的法說預期，明天之後噴一段去挑戰前高 166 元是隨時可見的。

這一波如果您沒買台積電設備，在市場只能等著被淘汰。漲多追不下去，二線 COWOS 這週邀請您一起賺出貨給台積電供應鏈的 6XXX 的妖股，自製 COWOS 設備也將陸續出貨，以 COWOS 設備為主力產品，變身台積電供應鏈，不只營收獲利大好，本益比將獲得大幅度調升，就跟之前的大量、精湛、科嶠一樣。

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前面的模式已經成功過一次，接下來就是跟著一起複製資產，翻倍再翻倍。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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台積電 10/17 法說前！這幾檔供應鏈將吃下無敵星星