盤中速報 - Worldcoin大漲8.86%，報2美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.86%，最新價格2美元，總成交量達0.83億美元，總市值9.70億美元，目前市值排名第 49 名。
近 1 日最高價：2.05美元，近 1 日最低價：1.83美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.26%
- 近 1 月：+43.68%
- 近 3 月：+3.04%
- 近 6 月：-73.16%
- 今年以來：-46.50%
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