盤中速報 - Celestia大漲8.55%，報5.56美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 12:07
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.55%，最新價格5.56美元，總成交量達0.26億美元，總市值12.02億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：5.63美元，近 1 日最低價：5.06美元，流通供給量：214,249,007。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.64%
- 近 1 月：+35.00%
- 近 3 月：+4.72%
- 近 6 月：-56.41%
- 今年以來：-61.94%
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