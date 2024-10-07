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鉅亨速報

盤中速報 - Sui大漲12.24%，報1.94美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 16:05


Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過12.24%，最新價格1.94美元，總成交量達1.86億美元，總市值51.77億美元，目前市值排名第 16 名。

近 1 日最高價：1.94美元，近 1 日最低價：1.71美元，流通供給量：2,679,963,750。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.17%
  • 近 1 月：+107.34%
  • 近 3 月：+188.78%
  • 近 6 月：+12.55%
  • 今年以來：+119.03%

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