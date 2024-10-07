營收速報 - 零壹(3029)9月營收17.95億元年增率高達35.82％
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 15:15
今年1-9月累計營收為132.86億元，累計年增率24.36%。
最新價為91.4元，近5日股價下跌-2.97%，相關資訊服務下跌-2.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1476 張
- 外資買賣超：-1542 張
- 投信買賣超：+91 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|17.95億
|36%
|5%
|24/8
|17.10億
|21%
|18%
|24/7
|14.47億
|37%
|-9%
|24/6
|15.94億
|49%
|-2%
|24/5
|16.28億
|61%
|47%
|24/4
|11.07億
|1%
|-24%
零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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