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鉅亨速報

營收速報 - 台橡(2103)9月營收34.10億元年增率高達31.62％

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 08:15


台橡(2103-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣34.10億元，年增率31.62%，月增率6.72%。

今年1-9月累計營收為276.20億元，累計年增率17.31%。

最新價為23.85元，近5日股價上漲1.71%，相關橡膠工業上漲2.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3223 張
  • 外資買賣超：+3112 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 34.10億 32% 7%
24/8 31.96億 21% -4%
24/7 33.24億 35% 6%
24/6 31.26億 28% 6%
24/5 29.44億 12% 2%
24/4 28.75億 8% 0%

台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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