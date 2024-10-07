營收速報 - 台橡(2103)9月營收34.10億元年增率高達31.62％
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 08:15
今年1-9月累計營收為276.20億元，累計年增率17.31%。
最新價為23.85元，近5日股價上漲1.71%，相關橡膠工業上漲2.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3223 張
- 外資買賣超：+3112 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+107 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|34.10億
|32%
|7%
|24/8
|31.96億
|21%
|-4%
|24/7
|33.24億
|35%
|6%
|24/6
|31.26億
|28%
|6%
|24/5
|29.44億
|12%
|2%
|24/4
|28.75億
|8%
|0%
台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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