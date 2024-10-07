滬深300上看4600！高盛：調高陸股至「超配」 還有15%到20%上漲空間

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 08:42

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隨著國慶連假即將結束，中國股市將在明 (8) 日恢復交易，知名投行高盛(GS-US) 上周六 (5 日) 將中國股市上調至「超配」(Overweight) ，並預估中國股市還有 15% 到 20% 的上漲空間。與此同時，中國國務院明日也將舉行記者會，市場關注是否會發佈更多利多消息。

高盛也將 MSCI 中國指數目標價從 66 提高到 84，將滬深 300 指數 (CSI300) 目標價從 4000 提高到 4600，意味著總回報有 15-18% 的上升空間。此前高盛數據顯示，專注於投資中國股市的避險基金在 9 月 23 日至 27 日當周報酬率達到 6%，創歷史最佳單周表現。

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高盛在最新研究報告中稱上調是因為獲利和估值均有所提高，果斷的政策措施以及超賣、低估和定位不足的市場背景是股市大漲的催化劑。當前漲勢已使 MSCI 中國指數遠期本益比達 11.3 倍，在政策支援下，估值將擴大至 12 倍。

高盛指出，上調反映出政策驅動及其對情緒跟信心的反射性影響可能帶來的進一步獲利潛力，但需要持續的實施證據以及在解決宏觀挑戰上的進展，才能採取更有信心的長期立場。

指數方面，高盛將 MSCI 中國跟滬深 300 指數的目標價上調分別基於 12 倍和 14.2 倍的遠期估值，之前則分別為 10.5 倍和 12.8 倍。「如果經濟支援政策繼續跟進，則還有進一步估值恢復的潛力。從經驗上看，高盛注意到財政寬鬆與估值擴張有很好的相關性。若經濟對政策做出反應，獲利成長將從目前保守預測中改善，支援估值擴張。」

此外，避險基金在中國投資部位仍偏低，雖迅速增加對中國的投資，但仍處於五年投資範圍的第 55 位。避險基金在去年 1 月重啟漲勢的頂點達到第 91 百分位數。在岸投資人也開始從低水準增加保證金融資，這與 2015 年政策支援時風險偏好的上升相呼應。

高盛認為，從更廣大範圍來看，日股在近三十年熊市中曾有 7 次反彈，漲幅在 50 到 140% 之間，這顯示在充滿挑戰的宏觀背景下，也可以有極具吸引力的投資機會。

至於在行業配置上，高盛將保險和其他金融上調至超配，金屬和礦業上調至平配，將電信服務下調至低配。

高盛在報告中寫道：「鑒於資本市場活動增加和資產表現改善，將保險和其他金融如券商、交易所、投資公司上調至超配。此外，透過將金屬和礦業上調至市場權重，增加週期性部位，這一調整是由中國房市措施和潛在財政刺激驅動的，也是作為對地緣政治風險的避險，而電信服務則因其防禦性質、估值上升以及對利率敏感度較低而被下調至低配。」

不過，高盛維持對互聯網和娛樂、技術硬體和半導體、消費者零售和服務以及日用品的超配立場，認為他們有望從寬鬆政策中受益，提供結構性成長機會且對低利率更敏感，估值從合理到有吸引力等。

高盛經濟學家也預估，中國人民銀行 (央行) 的寬鬆措施可使實質 GDP 提高 40 個基點。