盤中速報 - Sei大漲8.7%，報0.44美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 03:20
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過8.7%，最新價格0.44美元，總成交量達0.44億美元，總市值15.44億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.44美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.61%
- 近 1 月：+54.64%
- 近 3 月：+40.88%
- 近 6 月：-43.00%
- 今年以來：-42.63%
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