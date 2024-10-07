盤中速報 - ORDI大漲9.05%，報36.62美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 00:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過9.05%，最新價格36.62美元，總成交量達0.28億美元，總市值7.73億美元，目前市值排名第 56 名。
近 1 日最高價：36.81美元，近 1 日最低價：32.83美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.86%
- 近 1 月：+19.57%
- 近 3 月：+10.06%
- 近 6 月：-53.14%
- 今年以來：-56.98%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - FTT大跌8.6%，報2.5美元
- 盤中速報 - Worldcoin大漲8.24%，報2.01美元
- 盤中速報 - ORDI大漲8.61%，報36.46美元
- 盤中速報 - FTT大跌11.31%，報2.44美元
下一篇